قيادي سلفي : نادر بكار باع نفسه من أجل الفضائيات

أعرب الشيخ محمود عباس، أحد مؤسسي حزب النور السلفي ، عن صدمته من تصريحات نادر بكار التي أعلن فيها مشاهدته للأفلام وسماع الأغاني فيها خلاف سائغ.

وأكد عباس في تصريحات خاصة لوكالة أنباء “ONA ” ، أن الفضائيات تجعل المسلم يفرط فى الأساسيات التى يعتنقها أو يؤمن بها وكان يدعو الناس لها، متسائلا: هل إنتخابات الشعب القادمة تجعله يفعل ذلك .

وتابع : لقد بدأ التراجع فى السنن مقابل نشر البدع او على الأقل ترك السنة منها اعلانه عدم الممانعة في اقامة “سبوع” لمولوده الجديد وهو ماتنكره الدعوة السلفية.

واستنكر موقف نادر بكار من مشاهدته للأفلام رغم ما بها من الموبقات من عرى وفحش وسباب وفسوق وكذب ومخالفات جسيمة للشرع.

كما استنكر موقف نادر في مسألة الغناء حيث قال نادر :”مؤسستي الدعوية لها رأى فى مسألة المعازف” ويواصل عباس انتقاده لنادر قائلا:”كنت أظنه سيقول للأدلة الواردة فى حرمتها مثل قوله تعالى (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث قال: هو الغناء وأشباهه ،أو لحديث النبى صلى الله عليه وسلم ( ومن الناس من يستحل الحر والحرير والخمر والمعازف ) يعنى هى محرمة وسيأتى من يحللها.