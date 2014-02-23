برلماني أوكراني: لا يوجد تهديد على الأوكرانين الناطقين باللغة الروسية

أكد رئيس الكتلة البرلمانية “الوطن” في البرلمان الأوكراني ارسيني ياتسينيوك أنه لا يوجد تهديد على الإطلاق للأوكرانين الناطقين باللغة الروسية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية قوله معلقا على مرسوم إلغاء القانون لسياسة الدولة اللغوية ” أن الأوكرانيين ناطقي اللغة الروسية محصنين من جانب القانون الأوكراني”، دون أن يوضح هذا القانون بالتحديد.

كما ذكرت عن النائب البرلماني زعيم اليمين المتطرف اوليج تياجنيبوك أنه توعد بالتقدم لصياغة مشروع قانون جديد بخصوص اللغات الإقليمية، قائلا إلى أن قانون الجماعات العرقية تم إقراره بإنتهاك صارخ للقانون، وأنه ناقش الموضوع مع بعض ممثلي الأقليات القومية في البلاد بالبرلمان”، مضيفا ” إلى أنه سيتم إقرار قانون جديد سيرضي الجميع، وأنه لن يتم قمع أي جماعة فقط بسبب لغتها”.

يذكر أن البرلمان الأوكراني قد اعتمد يوم الثلاثاء على الرغم من اعتراض نواب المعارضة قانون يوسع اللغة الروسية، والذي قال يانوكوفيتش عنه إنه يرى أنه من الضروري أن يراجعه الخبراء.

ويمنح القانون اللغة الروسية صفة لغة محلية في 13 من الأقاليم الأوكرانية الـ27.. ويعتبر الكثير من الأوكرانيين اللغة الروسية لغتهم الأم.