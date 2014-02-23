أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

برلماني أوكراني: لا يوجد تهديد على الأوكرانين الناطقين باللغة الروسية

Google+ Print
برلماني أوكراني: لا يوجد تهديد على الأوكرانين الناطقين باللغة الروسية برلماني أوكراني: لا يوجد تهديد على الأوكرانين الناطقين باللغة الروسية

ارسيني ياتسينيوك

أكد رئيس الكتلة البرلمانية “الوطن” في البرلمان الأوكراني ارسيني ياتسينيوك أنه لا يوجد تهديد على الإطلاق للأوكرانين الناطقين باللغة الروسية في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء “ايتارتاس” الروسية قوله معلقا على مرسوم إلغاء القانون لسياسة الدولة اللغوية ” أن الأوكرانيين ناطقي اللغة الروسية محصنين من جانب القانون الأوكراني”، دون أن يوضح هذا القانون بالتحديد.

كما ذكرت عن النائب البرلماني زعيم اليمين المتطرف اوليج تياجنيبوك أنه توعد بالتقدم لصياغة مشروع قانون جديد بخصوص اللغات الإقليمية، قائلا إلى أن قانون الجماعات العرقية تم إقراره بإنتهاك صارخ للقانون، وأنه ناقش الموضوع مع بعض ممثلي الأقليات القومية في البلاد بالبرلمان”، مضيفا ” إلى أنه سيتم إقرار قانون جديد سيرضي الجميع، وأنه لن يتم قمع أي جماعة فقط بسبب لغتها”.

يذكر أن البرلمان الأوكراني قد اعتمد يوم الثلاثاء على الرغم من اعتراض نواب المعارضة قانون يوسع اللغة الروسية، والذي قال يانوكوفيتش عنه إنه يرى أنه من الضروري أن يراجعه الخبراء.

ويمنح القانون اللغة الروسية صفة لغة محلية في 13 من الأقاليم الأوكرانية الـ27.. ويعتبر الكثير من الأوكرانيين اللغة الروسية لغتهم الأم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا