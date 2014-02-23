داعية سلفي يطالب الأزهر باتخاذ موقف واضح من احتفالات الشيعة بمولد الحسين‎

وجه الداعية السلفي الشيخ محمد الأباصيري رسالة إلي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الجامع الأزهر ، بأن يقوم الأزهر الشريف بدوره المنوط به و الذي يتجاوز حدود التثقيف ، و التوعية الدينية إلى كشف الباطل و تعرية الزيف و أهله.

كما طالب في نفس السياق ، كشف كل موجات التحريف ، و التخريب الذي يتعرض له الإسلام و الوطن .

وطالب “الأباصيري” بمنع ما أعلنت بعضُ القوى الجاهلة من السلفيين ، و الصوفيين من عزمهم التصدي للشيعة اللئام في احتفالهم بمولد الحسين بن علي – رضي الله عنهما- و هو من شأنه تأجيج الصراع الطائفي في بلدٍ لم تعرف على مر تاريخها سوى الأمان و الاستقرار و كل ما مرت به من فتنٍ كان عارضًا على خلاف الأصل.

وتابع: إن ما تعتزم هذه القوى الجاهلة القيام به و تعلن ذلك بصفاقة ليس إلا قرةُ عين الشيطان الرجيم و أبناءه من القوى الاستعمارية و سدنة الكيان الصهيوني الذين يسعون لخراب بلداننا ، و تقسيم شعوبنا ، و تفتيت بلداننا .