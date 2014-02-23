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“القوات اللبنانية”: لن نقبل أي تلاعب بالإعلان الوزاري لتغطية انتهاكات حزب الله

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“القوات اللبنانية”: لن نقبل أي تلاعب بالإعلان الوزاري لتغطية انتهاكات حزب الله “القوات اللبنانية”: لن نقبل أي تلاعب بالإعلان الوزاري لتغطية انتهاكات حزب الله

جورج عدوان

أعلن النائب اللبناني جورج عدوان نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” أن حزبه لن يقبل التلاعب بالالفاظ في البيان الوزاري للحكومة اللبنانية وأنصاف الحلول لتغطية انتهاك “حزب الله” سيادة الدولة ومفهومها”.

وقال نائب رئيس حزب القوات اللبنانية: “نحن ننتظر البيان الوزاري للحكومة، فاذا استطاع حلفاؤنا تأكيد الالتزام باعلان بعبدا، وبوثيقة بكركي والعيش المشترك وان لا سلاح سوى سلاح الدولة، فلا مشكلة، والا سيكون بيننا اختلاف بالرأي وتمايز وليس قطيعة”.

وأوضح عدوان- في حوار مع جريدة “اللواء” اللبنانية ينشر غدا – أنه حزبه ليس ضد لقاء رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مع زعيم التيار الوطني الحر العماد ميشال عون أو “حزب الله”.

وقال: “لسنا ضد لقاء الرئيس سعد الحريري مع ميشال عون او “حزب الله” فنحن ننظر الى النتائج، وما اعلنه عون من تأييد لوثيقة بكركي اعلان لفظي، والمعيار ما سيلتزم به الوزير جبران باسيل في السياسة الخارجية”.

ولفت عدوان إلى أن حزبه سيؤيد المرشح لرئاسة لبنان الاقرب بمواقفه لمبادىء وسياسة قوى 14 آذار والالتزام بالدستور والقوانين والدولة اولا”.

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