عبدالله النسور: الحكومة الأردنية تسعى إلى جذب الاستثمارات وتقديم التسهيلات

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور اليوم الأحد، على أن الحكومة الأردنية تسعى إلى استقطاب الاستثمارات وتقديم التسهيلات لها ، خاصة الاستثمارات ذات القيمة المضافة على الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء “النسور” اليوم مع رئيس جامعة سيناء رئيس مجلس إدارة قنوات (المحور) الفضائية الدكتور حسن راتب والوفد المرافق له بحضور وزير الدولة لشئون الإعلام الأردني الدكتور محمد المومني ومدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية رمضان الرواشدة.

من جهته، قال الدكتور حسن راتب إن زيارته للأردن تأتي للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتوفرة .. مؤكدا أنه سيركز على الاستثمارات التي يحتاجها المجتمع والتي لها جدوى اقتصادية وقيمة اجتماعية ، مشيدا في الوقت ذاته بما يتمتع به الأردن من أمن واستقرار وتقدم على أكثر من صعيد لا سيما التعليم والصحة.