مصدر أمني يكشف إحباط عملية تفجير موقف بنها ومعسكر الأمن المركزي

كشف مصدر أمنى لوكالة أنباء “ONA”، تفاصيل العثور على 7 قنابل ناسفة كانت تستهدف موقف بنها ، ومعسكر الأمن المركزى بالقليوبية، مشيرًا إلى أن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين مبنى الموقف الجديد، قامت بإبلاغ مركز بنها، بعثورها على كيس بلاستيكى بمنطقة موقف بنها العمومى، والواقع خلف محكمة مركز بنها، وان الكيش يشتبه بوجود اجسام غريبة بداخله.

وأضاف المصدر، أن قيادات مديرية أمن القليوبية انتقلت على الفور إلى مكان العثور على الكيس البلاستيكى، كما دفعوا بخبراء المفرقعات التابعين للمديرية، وتم عمل كردون أمنى حول المنطقة بأكملها، وبفحص الكيس تبين وجود 7 عبوات بلاستيكية، فى حجم قنبلة الغاز، وجميعها متصلة بأسلاك بدون بطارية، وبفحص الأجسام لم يتبين على المواد التى بداخلها، إلا أن رجال المفرقعات تمكنوا من تفكيكها، وإبطال مفعولها.