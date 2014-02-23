غدا..وقفة لحملة الماجستير والدكتوراة أمام الاتحادية للمطالبة بالتعيين

ينظم عدد من حملة الماجستير والدكتوراة، غدًا الاثنين، وقفة احتجاجية، أمام قصر الاتحادية وذلك لمطالبة الرئيس المؤقت، عدلى منصور، بالتصديق على قرار تعيينهم ومساواتهم بالدفعات السابقة.

وقال أحمد فتحى المنظم للوقفة "حصلنا على تصريح من وزارة الداخلية، اليوم، بتنظيم الوقفة أمام القصر من العاشرة صباحًا إلى الخامسة مساء".

ولفت إلى أن وزارتى التنظيم والتخطيط والمالية أقرتا بإمكانية تعيينهم، إلا أن القرار توقف عند رئيس مجلس الوزراء، حازم الببلاوى.

وأكد فتحى، أنه فى حالة عدم الاستجابة إلى مطالبهم، سيلجأون إلى الاعتصام أمام القصر حتى صدور قرار تعيين.