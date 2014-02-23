شعبة الصناعات المغذية باتحاد الصناعات تبحث مشاكل الأعضاء

أرسلت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية FEI، برئاسة المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الغرفة خطاباً، مؤخراً لأعضاء شعبة الصناعات المغذية، لمطالبتهم بإخطار الغرفة بمشاكلهم وآرائهم ومقترحاتهم، وطالبتهم باستمرار التواصل مع الغرفة .

وجاء فى الخطاب أن مجلس إدارة الشعبة الحالى يضم كلاً من المهندس خالد محمد حامد خليل رئيس مجلس إدارة شعبة الصناعات المغذية، والمهندس رأفت سمير الخناجرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، والمهندس هشام محمود نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، والمهندس إيهاب عوض نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، وأعضاء مجلس إدارة الشعبة كلا من المهندس إيهاب سعد حسن فراج، والمهندس تامر محمد ماجد الشافعى، والمهندس أحمد سامى البيلى، والمهندس السيد كامل عزام، والمهندس إيهاب إبراهيم مصطفى، والمهندس إيهاب محمود أحمد همام، والمهندس محمد حسن عفيفى محمد، والمهندس بيشوى سمير ترياق، والمهندس حسام محمد حمدى عبد العزيز.

وأكد المهندس حمدى عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، أنه لدينا فرص كبيرة لزيادة صادراتنا فى هذا القطاع، وضخ استثمارات جديدة، وجذب شركات عالمية للعمل فى السوق المصرية، وقد أعددنا إستراتيجية متكاملة للنهوض بهذا القطاع الواعد، تتضمن المشكلات والحلول والفرص.