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اليوم السابع: "الإخوان" تخطط لترشيح "مرسى" فى انتخابات الرئاسة

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اليوم السابع: "الإخوان" تخطط لترشيح "مرسى" فى انتخابات الرئاسة اليوم السابع: "الإخوان" تخطط لترشيح "مرسى" فى انتخابات الرئاسة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الاثنين، نقلا عن مصادر بجماعة الإخوان المسلمين، إن مجموعة من قيادات الإخوان المقيمة فى قطر، عقدت اجتماعا مؤخرا، لبحث مدى إمكانية الدفع بترشيح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، على اعتبار أنه لم يصدر ضده أى حكم قضائى.

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