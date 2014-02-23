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الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يدين اغتيال مقدم الأمن الوطنى

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الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يدين اغتيال مقدم الأمن الوطنى الاتحاد العام للمصريين فى النمسا يدين اغتيال مقدم الأمن الوطنى

أدان الاتحاد العام للمصريين فى النمسا اغتيال مقدم الأمن الوطنى محمد عيد عبد السلام, الذى استهدفته يد الإرهاب والغدر برصاصات الخيانة والخزى والعار أمام منزله بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وأكد المسئول الإعلامي, بهجت العبيدى فى تصريح له أن الاتحاد العام يتوجه بواجب العزاء فى شهيد الواجب الوطنى للشعب المصرى ولأسرة الشهيد ووزارة الداخلية، كما أكد ضرورة العمل بكل الوسائل وبأسرع وقت ممكن للقصاص لأبطال الداخلية والقوات المسلحة من الجماعات الإرهابية التى تسعى بكل ما أوتيت من قوة شيطانية إلى إعاقة تحول الديمقراطي، وتعطيل خارطة المستقبل التى رسمها الشعب المصرى بعد ثورة الثلاثين من يونيو.

كما جدد الاتحاد العام للمصريين فى النمسا التأكيد على دعمه لجهاز الأمن والقوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب الأسود الذى يريد تدمير الدولة المصرية .

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مصر 365

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