محاضرتان بالجامعة الأمريكية الأربعاء والخميس عن الانتفاضات العربية

تنظم الجامعة الأمريكية بالقاهرة محاضرتين يومى الأربعاء والخميس المقبلين يشارك فيهما مايكل هدسن مدير معهد الشرق الأوسط وأستاذ العلوم السياسية بجامعة سنغافورة والأستاذ الفخرى بجامعة جورج تاون.

وتتناول المحاضرة الأولى، وهى تحت عنوان "السياسة العربية بعد الانتفاضات.. البحث عن الشرعية"، الانتفاضات الشعبية فى العالم العربى والتى بدأت عام 2011، ولماذا لم تؤد بعد إلى الديمقراطية أو الاستقرار فى المنطقة؟ فيما تناقش المحاضرة الثانية، وهى تحت عنوان "سياسات أوباما فى الشرق الأوسط.. إعادة التوازن أم تراجع؟"، السياسة الخارجية الأمريكية فى المنطقة العربية.