أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو .. إبراهيموفيتش يسجل ' هاتريك ' في فوز سان جيرمان على تولوز

Google+ Print
بالفيديو .. إبراهيموفيتش يسجل ' هاتريك ' في فوز سان جيرمان على تولوز بالفيديو .. إبراهيموفيتش يسجل ' هاتريك ' في فوز سان جيرمان على تولوز

باريس، (إفي): قاد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش باريس سان جيرمان اليوم للفوز على مضيفه تولوز بأربعة أهداف مقابل اثنين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم إبراهيموفيتش من ركلة جزاء (ق32)، قبل أن يتعادل المهاجم وسام بن يدر لأصحاب الأرض، ويضيف الأرجنتيني ازيكييل لافيتزي مهاجم البي إس جي الهدف الثاني للضيوف (ق56).

ويعود النجم السويدي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (ق68)، ثم يقلص بن يدر الفارق بهدف (ق72)، ليعود إبراهيموفيتش ليكمل "الهاتريك" بعدما أعاد ركلة جزاء سددها إلى الشباك على طريقة "بانينكا" بعد تصدي الحارس (ق89).

وبهذا الفوز يظل سان جيرمان في الصدارة بـ61 نقطة، بينما يأتي تولوز عاشرا بـ33 نقطة.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين»

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || المخابرات الأمريكية تلقي القبض على أول جاسوس مصري بأمريكا وقصته الكاملة بعد توصله إلى معلومات هامة

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || طفل يروي تفاصيل اغتصاب أخواله له لمدة ثلاث سنوات

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه

بالفيديو || أول تصريحات رسمية من الصحة حول انتشار فيروس "الروتا و اللشمانيا" في مصر وحالات الوفاه