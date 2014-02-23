بالفيديو .. إبراهيموفيتش يسجل ' هاتريك ' في فوز سان جيرمان على تولوز

باريس، (إفي): قاد المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش باريس سان جيرمان اليوم للفوز على مضيفه تولوز بأربعة أهداف مقابل اثنين في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

تقدم إبراهيموفيتش من ركلة جزاء (ق32)، قبل أن يتعادل المهاجم وسام بن يدر لأصحاب الأرض، ويضيف الأرجنتيني ازيكييل لافيتزي مهاجم البي إس جي الهدف الثاني للضيوف (ق56).

ويعود النجم السويدي ليضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه (ق68)، ثم يقلص بن يدر الفارق بهدف (ق72)، ليعود إبراهيموفيتش ليكمل "الهاتريك" بعدما أعاد ركلة جزاء سددها إلى الشباك على طريقة "بانينكا" بعد تصدي الحارس (ق89).

وبهذا الفوز يظل سان جيرمان في الصدارة بـ61 نقطة، بينما يأتي تولوز عاشرا بـ33 نقطة.

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