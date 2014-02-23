الفنان غيث الهايم يطلق "يا قلبي" بنجاح كبير

أطلق النجم الخليجي غيث الهايم أحدث أغنياته التي تحمل عنوان "يا قلبي"، من كلمات سيف المزروعي وألحانه، وذلك في استوديوهات "أوبرا والقرار" دبي، وقد حملت الأغنية بصمة إيهاب عزمي في التوزيع الموسيقي.

أغنية "يا قلبي" حملت الكثير من الرومانسية والحب بصوت غيث الدافئ المليء بالأحاسيس والمشاعر وكانت بمثابة هدية منه إلي جمهوره.وتأتي أغنية "يا قلبي" تتوجاً لنجاح الهايم في العديد من الأعمال الفنية، إضافة إلى الأغاني المنفردة التي حققت نجاحاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية.

كما تصدرت أغنية "يا قلبي"، مراكز متقدمة في بورصة الأغاني التي بثت عبر إذاعات الخليج وكثير من المحطات الإذاعية في المنطقة.ولذلك يستعدالهايمإلى تصويرها استكمالاً لنجاح الأغنية بعد أن حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الإذاعات المحلية والعربية على حد سواء، وعبر المنتديات ومواقع الإنترنت الموسيقية.