فاليري تريرفلر تستبدل فرنسوا هولاند برجل لبناني

يبدو أن السيدة الفرنسية المجروحة Valerie Trierweiler استطاعت تخطي انفصالها عن الرئيس الفرنسي François Hollande بسهولة، واستبداله برجل أعمال لبناني.

فلم تكن رحلة الهدوء و"النسيان" الى جزيرة "موريس" في المحيط الهندي، هي ما اعاد الاشراقة والابتسامة الى وجهها، بل السبب هو الحب الجديد الذي إحتفل معها في عيد ميلادها الـ49 في 16 شباط الماضي .

فقد كشفت مجلة "Francedimanche" التي افردت غلافها لـ Valerie مع عنوان كبير: " Valerie عاشقة"، أن علاقة حب تجمعها برجل أعمل لبناني تعرفت عليه خلال زيارتها الى لبنان في تشرين الثاني الماضي حين زارت مخيمات للاجئين السوريين وشاركت في افتتاح معرض الكتاب الفرنسي.

وخلال جلسة جمعتها برجل سياسي لبناني، كان هناك رجل اعمال حاضراً، وبدت الكيمياء متفاعلة بينه وبين Valerie بشكل كبير، و"اشتغلت" لغة العيون وتسارعت دقات القلب.

العاشق الجديد يدعى هاني، لبناني امريكي وهو في العقد الخامس من العمر ويعمل في مجال المقاولات والاقتصاد الرقمي، يعيش في نيويورك، بسمته دائمة الحضور، اسمر مع عينين سودايين، يتحدث الفرنسية بطلاقة، وحضر الى منزلValerie في الدائرة الخامسة بباريس الاسبوع الماضي للاحتفال بعيد ميلادها.

وقد تساءلت المجلة التي كشفت سر Valerie العاطفي حول احتمال انتقال السيدة العاشقة للاقامة في نيويورك الى جانب رجلها الجديد، فيما ختمت القصة المثيرة بالقول: اذا كان Hollande اصدر بياناً معلناً نهاية حياته المشتركة مع Valerie ، فان الدور الآن لها لتصدر بياناً تعلن فيه بداية حياة جديدة.