من 10 آلاف إسترليني حتى روني.. أصحاب أعلى راتب في إنجلترا

عاد واين روني نجم مانشستر يونايتد ليصبح صاحب الراتب الأعلى في الدوري الإنجليزي بموجب عقده الجديد مع الشياطين الحمر.

وجدد مانشستر تعاقده مع الفتى الذهبي صاحب الـ28 عاما حتى يونيو 2019، مقابل حصوله على 300 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وتقدم صحيفة "دايلي ميل" أصحاب الرواتب الأغلى في إنجلترا بداية من 10 آلاف إسترليني.

كانتونا

في 1992 تعاقد مانشستر مع اللاعب الذي ساهم في تحقيق البطولة الأولى بعد 26 عاما غيابا عن منصات التتويج.. إريك كانتونا.

عقد مانشستر مع اللاعب الفرنسي نص على أن يحصل على 10 آلاف جنيه إسترليني في الأسبوع، وكان الراتب الأغلى في إنجلترا وقتها.

بيركامب

بات أرسنال منافسا قويا لمانشستر يونايتد في أواخر التسعينات وبداية الألفينات، وكانت الانطلاقة بالتعاقد مع الهولندي دينيس بيركامب من ميلان عام 1995.

بيركامب اتفق مع أرسنال على التوقيع مقابل 19 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ليصبح الأغلى في الدوري الإنجليزي.

شيرار

بعد عام واحد فقط، ضم نيوكاسل يونايتد آلان شيرار من بلاكبيرن روفرز مقابل 15 مليون إسترليني في صفقة هي الأغلى عالميا وقتها.

شيرار حصل على 34 ألف إسترليني أسبوعيا من نيوكاسل.

روي كين

جدد مانشستر يونايتد تعاقده مع روي كين في ديسمبر 1999 مقابل 50 ألف إسترليني أسبوعيا، ليصبح الأغلى وقتها في إنجلترا.

فييرا

عاد أرسنال ليدفع الراتب الأغلى في إنجلترا من جديد، وهذه المرة للاعب الوسط الفرنسي باتريك فييرا.

فييرا الذي حصل على ثلاث بطولات مع المدفعجية جدد تعاقده في 2003 مقابل الحصول على 70 ألف إسترليني أسبوعيا.

جيرارد

في 2005 سعى تشيلسي لخطف ستيفن جيرارد، وكان على الحمر تأمين قائدهم.

وفي ظل رغبة مشتركة، استمر جيرارد بقميص ليفربول بالتجديد مقابل 100 ألف إسترليني في الأسبوع.

شيفشينكو

نجح تشيلسي في 2007 في ضم أندريه شيفشينكو نجم ميلان وصاحب الكرة الذهبية عام 2004 مقابل 31 مليون إسترليني.

بحسب العقد مع المهاجم صاحب الـ29 عاما وقتها، يحصل على 118 ألف إسترليني في الأسبوع.

روني

كان روني على وشك الرحيل من مانشستر عقب الخروج المحبط لإنجلترا من مونديال 2010.

إلا أن عقدا جديدا من إدارة مانشستر مقابل 160 ألف إسترليني أسبوعيا، أقنع الفتى الذهبي بتجديد تعاقده حتى 2015.

أجويرو

رفع مانشستر سيتي من سقف المرتبات في الدوري الإنجليزي بعد بيعه للمستثمرين الإماراتيين.

سيرجيو أجويرو الذي انضم للسيتزن في 2011، أصبح الأعلى راتبا مقابل 200 ألف إسترليني في الأسبوع.