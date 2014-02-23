الطقس في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا الى غائم جزئيا أحيانا ولطيفا إلى معتدل الحرارة نهارا وباردا ليلا مع إرتفاع طفيف في درجات الحرارة على بعض المناطق والرياح خفيفة إلى معتدلة وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.



> الرياح جنوبية شرقية - شرقية / 08 - 15 كم/ساعة خلال الصباح والليل وتكون شمالية شرقية - شمالية غربية / 15 - 30 كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء.



> البحر .. خفيف الى متوسط الموج بإرتفاع قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربعة أقدام في العمق.



> ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة العاشرة مساء بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثالثة مساء.



> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة في بعض مدن الدولة غدا..



> درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 28 14 95 35 .

> دبي 28 16 95 35 .

> الشارقة 28 14 90 30 .

> عجمان 28 13 90 30 .

> أم القيوين 29 13 90 30.

> رأس الخيمة 29 12 90 30 .

> الفجيرة 25 17 80 50 .

> العين 29 15 90 30 .

> ليوا 30 13 90 30 .

> الرويس 28 15 90 35 .

> السلع 28 14 90 35.

> دلما 26 16 85 45 .

> طنب الكبرى 25 16 85 45 .

> طنب الصغرى 25 16 85 45 .

> أبوموسى 25 16 85 45.