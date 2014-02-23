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«الاتحاد» الإماراتية: تشكيل كتائب مقاتلة لمحاربة «الكفار» في ليبيا

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ذكرت صحيفة «الاتحاد» الإماراتية، الأحد، أن منتدى «منبر الإعلامي الجهادي» القريب من تنظيم «القاعدة»، أعلن عن تشكيل «كتائب الشهداء سرية حمزة بو شريتله» في ليبيا، متعهدًا بالتصدي للـ«الكافرين» وتطبيق الشريعة .

وقال القسم الإعلامي للجماعة، في بيان نشر على موقع المنبر، السبت، «نبشر الأمة الإسلامية بتشكيل جماعة كتائب (الشهداء) سرية (حمزة بو شريتله)».

وأضاف:«سنمضي في سبيل الله، ندافع عن دين الله والمستضعفين في الأرض حتى تعود الأمة إلى رشدها ويمكن لدين الله في أرضه، ولا نبحث عن غاية سوى رضى الله وهدفنا الحاكمية لله، فخير أمور الدنيا هو إقامة حكم الله في أرضه وخير رضى»، ولم يشير البيان إلى أية تفاصيل أخرى من قبيل مكان تواجد تلك الكتائب في ليبيا.

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