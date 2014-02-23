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حبس مؤسس “البلاك بلوك” و2 أخرين 9 شهور بتهمة إتلاف النصب التذكارى بميدان التحرير

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حبس مؤسس “البلاك بلوك” و2 أخرين 9 شهور بتهمة إتلاف النصب التذكارى بميدان التحرير حبس مؤسس “البلاك بلوك” و2 أخرين 9 شهور بتهمة إتلاف النصب التذكارى بميدان التحرير

قضت اليوم الأحد محكمة جنح مستأنف قصر النيل برئاسة المستشار أحمد سمير بمجمع محاكم جنوب القاهرة بحبس شريف الصيرفى مؤسس “البلاك بلوك” وشخصين أخرين بالسجن لمدة 9 شهر للمتهمين و10 أشهر للمتهم الأخير ،وذلك فى الاستئناف المقدم من المتهمين بتهمة إتلاف النصب التذكارى فى ميدان التحرير على حكم حبسهم عامين .

وكانت محكمة جنح قصر النيل،قد قضت فى شهر يناير المنقضى بمعاقبة 3 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك إثر إدانتهم بمزاولة أعمال عنف وبلطجة، وإتلافهم النصب التذكارى بميدان التحرير فى شهر نوفمبر الماضى.

يذكر أن نيابة وسط القاهرة الكلية، قد سبق وأحالت المتهمين الثلاثة للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنح قصر النيل، وذلك فى ختام التحقيقات معهم، إذ أسندت النيابة إليهم ارتكابهم لجرائم التجمهر واستعراض القوة وحيازة أحدهم لسلاح.

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