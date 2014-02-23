لجنة من مستشفيات الجامعة تتفقد الإجراءات الوقائية بمدن الطلاب

قال الدكتور طايع عبد اللطيف المشرف على المدن الجامعية بجامعة عين شمس، إن لجنة من الإدارة العامة بمستشفى الطلبة ومستشفيات الجامعة زارت المدن الجامعية ظهر اليوم، وذلك لتفقد الأوضاع بالمدن والإجراءات الوقائية بها، وذلك قبل وصول لجنة مكافحة العدوى من وزارة الصحة لبحث الإجراءات الوقائية بالمدن.

وألمح المشرف على المدن الجامعية بجامعة عين شمس فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة لم تبد أى ملاحظات ألا أنها أوصت باستخدام مادة الكلور، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع يضم أطباء المدن الجامعية والعاملين والإدارات الطبية بالكليات ومشرفة المدن، وذلك للتوعية بمرض أنفلونزا الخنازير والإجراءات الوقائية الخاصة بها وآليات التعامل مع الطلاب فى حالات اﻻشتباه بالمرض.