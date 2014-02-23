سفير مصر بالأردن: تلقينا طلبا من الجانب الأردنى باستقدام أئمة مصريين

قال السفير خالد ثروت، سفير مصر لدى الأردن، اليوم الأحد، إن السفارة تلقت طلبا من الجانب الأردنى بشأن استقدام أئمة مصريين، نظرا لوجود نقص فى الأئمة الأردنيين، وإنها نقلت الطلب إلى القاهرة لبحث الأمر، حيث إن هناك المزيد من التفاصيل التى سيتم بحثها بين الجانبين بهذا الخصوص.

وأفاد السفير ثروت، فى تصريحات له بعمان، بأن طلب الجانب الأردنى يستند إلى أهمية الأزهر واعتداليته ووسطيته، إضافة إلى قدرة الأئمة المصريين على أداء رسالتهم بنجاح، وهو ما يلقى كل الترحيب والاحترام من الإخوة الأردنيين.

وكانت وزارة الأوقاف الأردنية قد أعلنت مؤخرا عن نيتها فى التعاقد مع 50 إماما مصريا سنويا لسد النقص الحاد فى حوالى 3000 إمام، فيما أرجع وزير الأوقاف والشئون والمقدسات الإسلامية هايل داوود اختيار الأئمة المصريين إلى أنهم أثبتوا نجاحات فى الأردن، علاوة على أنهم يؤدون رسالتهم.