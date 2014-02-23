وزير التعليم: المركز القومى للامتحانات يؤدى دورا هاما فى منظومة التعليم المصرى

اجتمع اليوم مجلس إدارة المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم وبحضور الدكتور مجدى أمين مدير المركز وأعضاء مجلس الإدارة .

وأكد الوزير على الدور الهام الذى يؤديه المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى فى منظومة التعليم المصرى وتحقيق الجودة، لافتا إلى أنه من المراكز المتخصصة فى القياس والتقويم .

وأشار الى أن المراكز البحثية الثلاثة بصفة عامة تقوم بأعمال مفيدة فى هذه الفترة، قائلا إن أبرز ما يميز أعمالها هو التنسيق والتعاون فيما بينها.

ومن جانبه قدم الدكتور مجدى أمين عرضا موجزا لأهم أنشطة المركز البحثية والميدانية والتجريبية فى الفترة من 1/9/2013 الى 1/2/2014، تضمن الإشارة الى مساهمة الأقسام العلمية بالمركز فى وضع الخطة الإستراتيجية الجديدة للتعليم قبل الجامعى.

وأشار الى قيام قسم البحوث بالمركز ببناء مفردات بعدين من أبعاد اختبارات الذكاء، الانتهاء من الأبحاث الخاصة بالوضع الراهن للتقويم الشامل، تطوير بنك أسئلة انتقاء المتفوقين، بالإضافة الى تحليل نتائج الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتشخيص وعلاج صعوبات التعلم فى القراءة والكتابة والحساب، وبناء الأدوات والاختبارات لتقييم مهارات القراءة للصف الثالث الابتدائى.

وأضاف أمين أنه قد تم إعداد تقويم الأداء الصفى للتلاميذ ذوى الإعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام ، والقيام بتنفيذ التكليفات الخاصة بمشروع الدمج من حيث مواصفات الورقة الامتحانية ومعايير ومؤشرات التحصيل الدراسى .

ولفت الى قيام المركز بتدريب حملة الماجستير والدكتوراه على عمليات تقويم الأداء المدرسى الشامل للمشاركة فى أعمال التقويم الميدانى ، وكشف مدير المركز عن قيام قسم التقويم بكتابة تقرير عن الانضباط المدرسى العام فى (344) مدرسة منها (169) ابتدائي، و(118) إعدادي، و(57) ثانوى عام ، بالإضافة الى تقويم 46 مدرسة فنية فى 10 محافظات .

وأشار أمين الى أنه قد تم استطلاع رأى الميدان حول جدوى فصل كراسة الأنشطة والتدريبات عن الكتاب المدرسى فى المواد الدراسية لمختلف مراحل التعليم، كما قام المركز بإعداد أدوات المتابعة الميدانية لتقويم المناهج الدراسية المطورة ، وتقويم تجربة استخدام التابلت فى مدارس المحافظات الحدودية .

> وأكد أنه قد تم البدء فى الخطوات الإجرائية لتفعيل برامج المشاركين فى مؤتمر التعليم الإلكترونى فى مؤسسات التعليم قبل الجامعى الذى عقد بالمركز تحت رعاية وزيرى التربية والتعليم والاتصالات فى أوائل الشهر الحالى .

تم خلال الاجتماع الموافقة على موضوع استثمار الأرض الفضاء الواقعة داخل حرم المركز لبناء مبنى الاختبارات القومية، على غرار المبانى المماثلة فى العالم، على أن يقوم المركز بإعداد دراسة تفصيلية عن جدوى هذا الموضوع وأهدافه وتقديمها فى الاجتماع القادم .

كما تمت الموافقة على إنشاء وحدة لضمان الجودة بالمركز ، لمتابعة جودة أداء الأقسام العلمية والإدارات بالمركز.

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