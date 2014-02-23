أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الزراعة" تخصص 60 ألف فدان لشركات الاستصلاح بـ"العوينات"

Google+ Print
"الزراعة" تخصص 60 ألف فدان لشركات الاستصلاح بـ"العوينات" "الزراعة" تخصص 60 ألف فدان لشركات الاستصلاح بـ"العوينات"

قال المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة "، إن الوزير أيمن فريد أبو حديد، وافق على منح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى 60 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات بغرض استصلاحها وإقامة بنيتها الأساسية والقومية بتمويل يصل إلى 2مليار جنيه من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.

‫‫ وأضاف رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه جارى إعداد دراسة جدوى اقتصادية بأعمال الاستصلاح والبنية القومية والأساسية للمساحة الجديدة بمشروع شرق العوينات، بهدف إعانة الشركات ودعمها فى توفير رواتب عمالتها البالغ عددها 12 ألف عامل وتصل إلى 180 مليون جنيه سنويا.

وأكد طه ، أن تخصيص المساحات للشركات يأتى فى إطار الخطة القومية للدولة وإسنادها بالأمر المباشر أعمال للشركات لعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365