"الزراعة" تخصص 60 ألف فدان لشركات الاستصلاح بـ"العوينات"

قال المهندس سعيد طه رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى التابعة لوزارة الزراعة "، إن الوزير أيمن فريد أبو حديد، وافق على منح الشركة القابضة لاستصلاح الأراضى 60 ألف فدان بمنطقة شرق العوينات بغرض استصلاحها وإقامة بنيتها الأساسية والقومية بتمويل يصل إلى 2مليار جنيه من البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى.

‫‫ وأضاف رئيس الشركة القابضة للاستصلاح الأراضى فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه جارى إعداد دراسة جدوى اقتصادية بأعمال الاستصلاح والبنية القومية والأساسية للمساحة الجديدة بمشروع شرق العوينات، بهدف إعانة الشركات ودعمها فى توفير رواتب عمالتها البالغ عددها 12 ألف عامل وتصل إلى 180 مليون جنيه سنويا.

وأكد طه ، أن تخصيص المساحات للشركات يأتى فى إطار الخطة القومية للدولة وإسنادها بالأمر المباشر أعمال للشركات لعودتها مرة أخرى لتساهم فى المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن الشركات تمتلك بنية أساسية وعمالة فنية نادرة فى مجال استصلاح الأراضى وساهمت من قبل فى العديد من المشروعات التنموية.