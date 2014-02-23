المجلس التشريعى بغزة يدعو مصر لفتح منفذ رفح بشكل دائم

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعى الفلسطينى القيادى فى "حماس" أحمد بحر مصر إلى فتح منفذ رفح البرى بشكل دائم أمام المرضى وأصحاب الإقامات والطلاب والبضائع ومواد البناء والبترول والدواء لكسر الحصار الإسرائيلى على القطاع الذى يدخل عامه الثامن على التوالى.

> وتقدم بحر - خلال جلسة عقدها المجلس التشريعى داخل خيمة اعتصام نظمتها اللجنة العليا لفك الحصار عن قطاع غزة أمام بوابة منفذ رفح البرى ظهر اليوم الأحد "بالشكر للشقيقة مصر على إتاحة الفرصة للمعتمرين بالسفر إلى الديار الحجازية".

> من جانبه، طالب النائب فى المجلس التشريعى والقيادى في"حماس" صلاح البردويل الأمم المتحدة بتحمل مسئولياتها القانونية والأخلاقية من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلى لرفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة..داعيا مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماعات خاصة لمناقشة موضوع الحصار.

> وناشد البردويل جامعة الدول العربية بوضع آليات سريعة وفورية لتنفيذ قرار وزراء خارجيتها الخاص برفع الحصار فورا عن قطاع غزة وفتح المعابر.

> كما ناشد البرلمانات العربية والإسلامية للضغط على حكوماتها من أجل الملاحقة القضائية لدولة الاحتلال وقيادتها السياسية والعسكرية لارتكابهم جريمة الحصار..داعيا البرلمانات الأوروبية إلى الدفاع عن شعارات ومبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية والدفاع عن الشعب الفلسطينى وحقه فى الحياة والحرية.