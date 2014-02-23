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صورة - شعار الأهلي المقترح بعد تخطي ميلان

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صورة - شعار الأهلي المقترح بعد تخطي ميلان صورة - شعار الأهلي المقترح بعد تخطي ميلان

تقدمت لجنة التسويق بالنادي الأهلي، بتصور إلى مجلس الإدارة بشأن إجراء تغيير على شعار المارد الأحمر، عقب إعلانه النادي الأكثر تتويجا بالألقاب على مستوى العالم.

ووفقا لما قاله علي عبد المنعم مدير إدارة التسويق بالنادي الأحمر لـFilGoal.com سيتم وضع النجمة الثامنة أسفل الشعار، للدلالة على الفوز بثمانية ألقاب دوري أبطال إفريقيا.

كما سيتم إضافة جملة "النادي الأكثر نجاحا" أسفل جملة "نادي القرن" وكتابتهم باللغة الإنجليزية.

الأهلي بات أكثر الأندية تتويجا بألقاب قارية رسمية برصيد 19 بطولة، متفوقا على ميلان الإيطالي وبوكا جونيور الأرجنيتيني بفارق بطولة.

وتنتظر لجنة التسويق موافقة مجلس إدارة النادي على الشعار الجديد، للإعلان عنه في مؤتمر عالمي استغلالا للحدث التاريخي.

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