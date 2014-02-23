جامعة بنها تلغي أجازة يومي الجمعة والسبت طوال الفصل الدراسي الثاني

ألغى مجلس جامعة بنها ، اليوم ، برئاسة الدكتور سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب اجازتى الجمعة والسبت خلال الفصل الدراسى الثانى الذى سيبدأ إعتبارا من 8 مارس المقبل.

من جانبه ، قال الدكتور سليمان مصطفي نائب رئيس الجامعة انه تم تعديل الخريطة الزمنية عن طريق الغاء اجازة السبت وذلك لتعويض المدة اللازمة لتنفيذ الوقت المستهدف لساعات المقررات الدراسية ليتم الغاء يوم السبت على مدار أسابيع الفصل الدراسى وتضمين أيام الجمعة من كل اسبوع ليتم فيها أعمال الامتحانات وبذلك تبدأ الدراسة 8 مارس واقتصار اجازة اسبوع شم النسيم على يوم الأحد 20 إبريل اجازة عيد القيامة المجيد ويوم 21 ابريل اجازة شم النسيم.

كما اشار إلى أن التعديلات التى تم اجرائها على الخريطة الزمنية للفصل الدراسى الثانى جاءت فى ضوء التأجيلات التى تمت بالفصل الدراسى الثانى.

وقال إن الفصل الدراسى الثانى بذلك ينتهى فى 12 يونيو 2014 وتبدأ الامتحانات اعتبارا من يوم الجمعة 13 يونيو 2014 وبذلك يكون الفصل الدراسى الثانى 14 أسبوع وفقا للجدول المذكور بالاضافة الى تضمين ايام السبت 14 يوم من 14 أسبوعا وبذلك تكون جملة الفصل الدراسى 16 أسبوعا.

وأضاف نائب رئيس الجامعة ان الفصل الدراسى الصيفى للساعات المعتمدة والتعليم المفتوح سيبدأ اعتبارا من 19 يوليو 2014

> وأشار نائب رئيس الجامعة الي انه تم تخصيص غرفة عمليات لاستقبال حالات الانفلونزا الموسمية وتم تزويد العيادات والمدن بمطهرات والجرعات اللازمة والاحتياطية من التاميفلو لمواجهة الطوارىء وتم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسته وعضوية الدكتور احمد يوسف رئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية ببنها ، والدكتور اسامة طارف منسق عام للجنة ومدير الادارة الطبية بالجامعة.