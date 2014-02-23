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الدعوة السلفية : منع “بكار” من الحديث لوسائل الإعلام لحين إعادة تقويمه

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الدعوة السلفية : منع “بكار” من الحديث لوسائل الإعلام لحين إعادة تقويمه الدعوة السلفية : منع “بكار” من الحديث لوسائل الإعلام لحين إعادة تقويمه

قالت مصادر من داخل الدعوة السلفية إنها ستعقد جلسة تحقيق طارئة خلال الساعات القادمة مع نادر بكار مساعد رئيس حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية مع الشيخ ياسر برهامى وعدد آخر من قيادات الحزب والدعوة بعد تصريحاته والتي قال فيها إن الغناء والموسيقى بهما خلاف سائغ وإنه يشاهد الأفلام وهو ما يخالف ثوابت الدعوة السلفية.

وأضافت المصادر أن بكار لديه العديد من التحركات الإيجابية لكن تصريحه الأخير لم يكن موفقًا فيه وخالف ثوابت الدعوة وبناء عليه تمت إحالته للتحقيق لتقويمه لأنه يتكلم بلسان حزب ودعوة ومحسوب عليهما ولايجوز أن يتحدث ويعلن ثم يقول تصريحات شخصية.

ومن المنتظر أن يتم إصدار قرار ضد بكار أو الاكتفاء بإحالته للتحقيق ومنعه من التصريحات واللقاءات الإعلامية.

ومن المتوقع أيضا خروج بيان من الدعوة أو إجابة على فتوى في (صوت السلف) لتوضيح أن بكار أخطأ.

يذكر أن بكار سبق وفقد منصبه كمتحدث باسم حزب النور بسبب تصريحاته التي سببت أزمات للحزب.

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