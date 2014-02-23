تعيين 3972 خريج من أبناء محافظة القليوبية

قام المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية ، اليوم الأحد ، بتعيين 3973 خريج وتثبيت 32294 موظفا بعد عدة اجراءت مع مديرية التنظيم والإدارة بشأن تثبيت الموظفين المؤقتين.

وقال المحافظ إن للعاملين بديوان عام المحافظة والمجالس المحلية تم نقل المرحلة الأولى منهم وعددهم 3484 مؤقتا، إلى بند 2/3 بالموازنة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتدبير درجات دائمة لهم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، مشيرا إلى أن الدفعة الثانية منهم وعددهم 3500 مؤقت تمت مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وموافاته بكل الكشوف والمستندات المطلوبة لهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهم إلى بند 2/3 بالموازنة.

وبالنسبة لمديرية التربية والتعليم فقد اعلن المحافظ تثبيت 17480 مؤقتا، وجار تثبيت 4403 آخرين عن طريق وزارة المالية، وبالنسبة للعمال تم نقل 2500 عامل كمرحلة أولى لبند 2/3 بالموازنة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات لتدبير الدرجات المالية لهم.

وأوضح المحافظ أنه تم تثبيت 299 مؤقتا في مديرية الطب البيطري، و7 في مديرية الشؤون الاجتماعية، ونقلهم من بند 2/3، إضافة إلى نقل 563 على بند 2/3 بالموازنة وجارٍ اتخاذ الإجراءات لنقلهم على درجات دائمة في مديرية الشباب والرياضة، وتثبيت 975 في مديرية الشؤون الصحية، و40 في مديرية الطرق والنقل.

وفي ذات السياق أكد عبد الظاهر ، أنه تم تعيين 3973 من أوائل الخريجين، وحملة الماجستير والدكتوراة، ومصابي الثورة والمعاقين مؤخرا، مشيرا إلى أنه على تواصل دائم مع وزير المالية وكل المسؤلين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن هذا الموضوع كما أصدر تعليماته بضرورة الحرص على متابعة إجراءات تثبيت باقي الأعداد من العمالة المؤقتة بالقليوبية في اقرب وقت.