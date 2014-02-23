بالصور .. شاهدي أناقة النجمات في شهر فبراير

شاهدنا في هذا الشهر تألقاً خاصاً للنجمات في هوليوود، فقد احترنا في اختيار الأجمل بين حضور أسابيع الموضة العالمية، ونجمات السجادة الحمراء.

في أسابيع الموضة طغى الستايل البسيط الغير متكلف على معظم الإطلالات، فظهرت النجمة Blake Lively في لوك أنيق مكون من تنورة مطبعة مع جاكيت رسمي في عرض المصمم Michael Kors في نيويورك، بينما اختارت الممثلة الهندية الأنيقة Freida Pinto فستاناً عصرياً جميلاً في العرض نفسه.

وفي عرض Burberry، كان الصف الأول للنجوم الحاضرين بمثابة عرض أزياء بحد ذاته، حيث شوهدت الممثلة التركية بيرين سات، والنجمة الصينية Angelababy متألقتان بإطلالات ناعمة حملت توقيع الدار، بالإضافة إلى المغنية Paloma Faith، بينما تألقت عارضة الأزياء الشهيرة Cara Delevingne على منصات العروض وخارجها في هذا الشهر، إذ اختارت لوكاً رسمياً جميلاً في إحدى حفلات لندن في الأيام الماضية.

من جهة أخرى، شاهدنا اختيارات ملفتة على إطلالات السجادة الحمراء مؤخراً، نذكر منها: اللوك الرجالي الرسمي الذي اختارته الممثلة Angelina Jolie، حيث كانت إطلالتها مشابهة إلى حد كبير إطلالة زوجها Brad Pitt في حفل BAFTA، بينما تألقت الممثلة Cate Blanchett بلوك فخم، إذ اختارت ارتداء فستان أسود طويل من Alexander McQueen مع قلادة ماسية لفتت بها الأنظار خلال الحفل، ولكن النجمة الأكثر أناقة على السجادة الحمراء لهذا الشهر هي الممثلة الصاعدة Lupita Nyongo بفستان أخضر ساحر من Dior.

تعددت الحفلات والمناسبات في هذا الشهر، ويجب أن لا نغفل عن ذكر إطلالات النجمات العربيات اللواتي تألقن في حفلات هلا فبراير بأجمل الإطلالات "شاهدي تفاصيلها هنا".

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