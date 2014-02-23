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«النور»: مقتل «ضابط الزقازيق» استمرار لمسلسل الحقد الأسود ضد الدولة

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استنكر المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، الأحد، حادث قتل الرائد محمد عيد، مسؤول جهاز الأمن الوطني بالزقازيق في محافظة الشرقية، وقال «إن هذا استمرار في مسلسل الحقد الأسود ضد الدولة المصرية».

وأضاف أن الحزب يقف في الخندق الشعبي مع الجيش والحكومة لوقف هذا المسلسل، و«نحن جميعاً يد واحدة ولن يستطيع أحد مهما كان أن يزعزع استقرار الدولة المصرية ضد أعداء وطننا وشعبنا».

وتابع أن «هذه الأحداث الحاقدة المجرمة لن تزيدنا إلا إصراراً على المضي في طريق الاستقرار والتقدم»، وطالب أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية بالقيام بدورها في كشف الجناة تخطيطاً وتنفيذا وتقديمهم إلى العدالة لقطع الطريق على من يريد العبث بمقدرات الوطن والشعب.

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