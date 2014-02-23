أنجلينا جولي في لبنان

في إطار أعمالها الإنسانية زارت النجمة الأمركية Angelina Jolie اليوم الأحد مخيمات للاجئين السوريين في منطقة زحلة في البقاع شرق لبنان.

سفيرة النوايا الحسنة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة تقوم بهذه الزيارة في سرية تامة، وقد باتت ليلتها في فندق "كريستال- قادري الكبير" على "ضفة البردوني في مدينة زحلة، وسط تدابير امنية في محيط الفندق وقطع للطريق المؤدية اليه، حسب ما ذكرت صحيفة النهار التي استطاعت إلتقاط بعض الصور البعيدة لها.

Angelina توجهت في وقت مبكر من صباح اليوم الى جولة على مخيمات اللاجئين السوريين في البقاع، استهلتها بزيارة لمخيم في الفيضة بسهل زحلة، الذي ادخلت اليه تحسينات مؤخراً وزاره قبلها منسق الشؤون الانسانية وانشطة الامم المتحدة في لبنان روس ماونتن.

زيارة Angelina بقيت بعيدة عن وسائل الإعلام بطلب من مرافقيها، الا كاميرا خاصة رافقتها خلال الجولة .

وقد شوهدت Angelina تخفي وجهها بوشاح صوفي غطت به رأسها بينما كانت تتحدث لطفلة صغيرة، قبل أن تخلعه لاحقاً.

يذكر أنه من المتوقع أن أن تبقى Angelina Jolie في لبنان حتى يوم الاثنين.