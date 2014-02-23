تظاهر عمال الأمن بهيئة قناة السويس للمطالبة بزيادة الأجور

تظاهر العشرات من عمال الأمن بهيئة قناة السويس للمطالبة بتحسين الأجور ونظام التعامل من القيادات الأمنية بالإدارة ووقف تعيين القيادات الجديدة من رجال الشرطة.

قام العمال بوقفتهم أمام مقر نقابة العاملين بالهيئة بالإسماعيلية مطالبين الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة بالتدخل العاجل لتحقيق مطالبهم مهددين بالاضراب عن العمل ، الذي وصل الي مقر التظاهرة ممثل عنه وعقد اجتماعا لبحث مطالبهم.

من ناحية اخري نظم العشرات من الخريجين وقفة احتجاجية أمام ديوان المحافظة احتجاجا علي شروط الالتحاق بشركة مياه الشرب مطالبين المحافظ بالتدخل لإلغاء رسوم التقديم بالوظيفة.