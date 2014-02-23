موظفو الشهر العقاري : 90 % حجم المشاركة في الإضراب

قال أحد منسقي إضراب موضفي الشهر العقاري أن الإضراب بدأ من يوم 18 من يناير السابق محققًا 60%من العاملين، مشيرًا إلى أن الإضراب وصل اليوم إلى 90% من موظفي الشهر العقاري على مستوى الجمهورية .

وأضاف أن موطفي مصلحة الشهر العقاري التابعين لوزارة العدل يطالبون بالمساواة مع باقي المصالح التابعة للوزارة كمصلحة الطب الشرعي وديوان عام الوزارة ومصلحة الخبراء حيث الحصول على بدلات المستحقة كبدل العدوى وطبيعة عمل.

وأشار إلى أن يوم 16 يناير السابق تم مطالبة مساعد الوزير عمر مروان بالمستحقات والذي رفض لظروف الميزانية ، لكن فوجئ موطفو الشهر العقاري بإقرار زيادات للمصالح الأخرى التابعة للوزارة .

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة أخرى لبحث مطالبهم من يوم 4 فبراير الماضي والتي تنتهي من قرارها يوم 16/3 .