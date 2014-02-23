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رئيس مدينة سانت كاترين: تشكيل لجنة تنسيقية لرحلات السفاري لتنظيمها ومتابعتها

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رئيس مدينة سانت كاترين: تشكيل لجنة تنسيقية لرحلات السفاري لتنظيمها ومتابعتها رئيس مدينة سانت كاترين: تشكيل لجنة تنسيقية لرحلات السفاري لتنظيمها ومتابعتها

جبال “سانت كاترين”

منعت شرطة السياحة بجنوب سيناء الرحلات السياحية المخالفة لبرامج الرحلات المدرجة لديهم مسبقا حتى يتم تأمينها ، وأخطرت الشركات السياحية بعدم مخالفة خطوط السير حتى يتم تأمين الأفواج السياحية .

كانت شرطة السياحة قد منعت أمس رحلة سياحية ل54 راهبا يونانيا لوادي الطلعة بسبب عدم ادراج المكان في البرنامج المخطر به من قبل الشركة المنظمة.

وقال اللواء عبد المحسن سالم رئيس مدينة سانت كاترين انه سوف يتم تشكيل لجنة مشتركة بين محمية سانت كاترين ومشايخ البدو لتنظيم الرحلات السياحية والسفاري للوديان والجبال بسانت كاترين ومتابعتها.

وأضاف سالم ان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وافق على شراء ثلاثة أجهزة ” الثريا” اللاسلكي المتصل بالقمر الصناعي لاستخدامها في حال قطع الاتصالات بسبب السيول والطقس الصعب بسانت كاترين.

وأوضح سالم ان حركة السفاري والرحلات السياحية تثير بشكل طبيعي بسانت كاترين ، مشيرا الى انه مجلس المدينة يدرس انشاء جدارية للضحايا بسانت كاترين توضع عليهم صورهم.

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