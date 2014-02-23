تظاهر ممرضات مستشفى الأقصر العام احتجاجا علي التعدي على زميلاتهن

نظم عشرات الممرضات بمستشفي الأقصر العام ،وقفة احتجاجية ، اليوم، احتجاجا علي تكرار وقائع التعدي علي بعضهن من قبل ذوي بعض المرضي .

ووقع الممرضات المحتجات علي مذكرة تطالب بزيادة الخدمات الأمنية بالمستشفى لحمايتهم لاسيما أثناء النوبتجيات الليلية .

تأتي تلك الوقفة بعد أن تعرضت ممرضة بقسم الأطفال بالمستشفى للضرب من إحدى السيدات يوم الخميس الماضي، بسبب وجود تكدس بقسم الأطفال .

وقالت الممرضات المحتجات أن موقف إدارة المستشفي كان سلبيا إزاء الواقعة حيث رفضت تحرير محضر بالقسم إلا بعد تهديدهن بالإضراب عن العمل .