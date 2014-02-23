ضبط أحد العناصر الرئيسية في ارتكاب مجزرة كرداسة

تمكنت قوات الأمن بالجيزة، من ضبط متهم جديد وأحد العناصر الرئيسية فى اقتحام مركز شرطة كرداسة وارتكاب المجزرة الشهيرة وقتل وسحل 11 ضابط وفرد أمن بينهم اللواء محمد جبر مأمور المركز ونائبه العقيد عامر عبد المقصود.

وكانت قوة أمنية بإشراف العميد خالد عميش مفتش مباحث شمال الجيزة، استهدفت منزل المتهم “صلاح.ف” 40 سنة تاجر جمال ومقيم كرداسة مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 12749/2013 جنح مركز شرطة كرداسة بشان اقتحام وسرقة محتويات مركز شرطة كرداسة وإضرام النيران به، وتم القبض عليه.

وتبين من تحقيقات اللواء مجدى عبد العال نائب مدير مباحث الجيزة، أن المتهم من العناصر الخطرة واحد المشاركين الرئيسين فى أحداث اقتحام المركز وقتل الضباط والتمثيل بجثثهم وظهر فى عدة مقاطع فيديو أثناء تلك الأحداث، فأحاله اللواء كمال الدالى مدير أمن الجيزة للنيابة التى باشرت التحقيقات.