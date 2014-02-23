اليابان تعتزم تخفيف القيود على تصدير الأسلحة لمناطق الصراعات بدول العالم

تعتزم اليابان تخفيف القيود التي فرضتها على نفسها على تصدير الأسلحة من خلال عدم استبعاد توريد أسلحة إلى مناطق الصراعات الدولية ، في مؤشر على حدوث تحول كبير في سياسة “المبادئ الثلاثة” التي طالما تمسكت بها في هذا الشأن والتي تحظر مثل هذه الصادرات وذلك وفقا لما صرح به مصدر في الحكومة اليابانية .

و ذكرت وكالة أنباء “كيودو” اليابانية اليوم الأحد أن النقاد يحذرون من أن هذا التغيير يمكن أن يقوض موقف اليابان السلمي بعد الحرب العالمية الثانية , ويمهد الطريق لاستخدام الأسلحة والتكنولوجيا اليابانية في الصراعات العالمية.

ومن المتوقع أن ينعكس هذا التغيير في المبادئ التوجيهية اليابانية الجديدة المقترحة لمراقبة تصدير الأسلحة في وقت تراجع فيه حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي القواعد الحالية ، التي تعتبر أن صادرات الأسلحة من شأنها أن تساعد في تعزيز العلاقات الأمنية اليابانية مع حلفائها.

أ ش أ