زحام شديد بمحطات المترو بسبب إضراب عمال جراجات النقل العام

دخل العاملون بهيئة النقل العام، إضراب عام عن العمل في 26 جراجاً بالقاهرة والجيزة، بعد أن كانوا ،قد أعلنوا الإضراب الجزئى صباح السبت بـ11 جراجاً ولم تستجيب وزاره النقل لمطالبهم والتى أعلنوها من قبل وهى تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة، واعتماد بدلى المخاطر والعدوى للعاملين وصرف علاوة الـ7% وتوحيد نظم الصرف للعاملين بالهيئة، وصرف منح الأعياد على الأجر الشامل وليس الأساسى وصرف مقابل عمل يوم السبت من كل أسبوع، وصرف الحوافز على 15 يوم عمل فعلية كبقية مؤسسات الدولة، وصرف الأرباح بواقع 6 شهور.

واعتماد كادر المهن الطبية على العاملين بمستشفى النقل العام ودعم صندوق التكافل للعاملين بنسبة 25% من إيرادات النقل الجماعي و25% من إيرادات بيع الخردة والتى تحتاج لقرار من رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

وتسبب إضراب هيئه النقل العام فى إصابه شوارع القاهرى والجيزه بحالة من تكدس الركاب بالمواقف ومحطات المترو وشلل مرورى بالشوارع الرئيسيه.

وقال طارق البحيري، نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام،:” إن العاملين بهيئة النقل العام بدأوا إضرابهم صباح اليوم الأحد ، بـ26 جراجاً من أصل 28 ، مؤكداً انه على الساعة الواحدة ظهراً سيكون الإضراب في 28 جراجاً وجميع ورش الصيانة.

وأضاف البحيري أنهم حصلوا على وعود بتطبيق الحد الأدنى على العاملين بالنقل العام ولكنه لم ينفذ حتى الأن، مؤكدًا أن عمال النقل العام مرفق عام وحيوي فكيف لا يطبق على العاملين به الحد الأدنى للأجور في ظل الزيادة المستمرة للأسعار.

وطالب البحيري، بتطبيق العدالة الإجتماعية على جميع العاملين، مؤكداً أن العمال لم يدخلوا في إضراب عن العمل للحصول على 200 جنيه حافز فقط التى تم الاتفاق عليها أمس مع محافظ القاهرة، مشيراً إلى أنهم يطالبون بصرف الأعباء الوظيفية طبقاً للمنشور رقم 2 لسنة 2014 أنه في حال عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاعات الدولة يتم صرف أعباء وظيفية للعاملين.

وأشار نائب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالنقل العام إلى أنهم يطالبون أيضاً بصرف 7% علاوة دورية وأرباح 6 شهور ، وتعديل النظم واللوائح لأنه لم يتم تعديلها منذ عام 76، وصرف بدل طبيعة عمل 100% لجميع العاملين أسوة بالعاملين بمترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالإضافة إلى صرف بدل حافز الإجادة البديل للإثابة 500 جنيه على عدد أيام التشغيل.

من جانبه أكد مدحت محمد أحد سائقى جراج الجيزه بأن الدوله تتعنت فى الاستجابه لمطالبهم ودائما تتعلل باننا هيئة اقتصاديه ولها ارباح فليس من حقنا ان نحصل على الحد الادنى واضاف بانهم لن يفضوا الاضراب حتى تتحقق لهم مطالبهم بالكامل.