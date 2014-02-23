وزيرة البيئة تبحث تطوير الهيكل الوظيفي بقطاع المحميات

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة ، أنه جارى حاليا تطوير الهيكل الوظيفى الخاص بقطاع المحميات الطبيعية وبحث امكانية تعديله ; ليتلائم مع المهام الموكله للعاملين بالقطاع ورفع كفاءته بتلك المحميات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ليلى اسكندر ، وزير الدولة لشئون البيئة ، مع قطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لعرض الخطة الاستراتيجية 2014 -2020 للمحميات الطبيعية فى مصر بحضور الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و خبراء المحميات بالوزارة .

يهدف الاجتماع ، إلى عرض وتحليل نقاط القوى و الضعف و كذلك الرسم التوضيحى للخطة الاستراتيجية التى توضح المهام و الأنشطة التى يقوم بها قطاع المحميات خلال الفترة المحددة ، و مناقشتها على أن يتم اعتمادها بعد تعديلها و إرسالها إلى الجهات المعنية.

وقالت “اسكندر” ، إن أهمية الخطة الاستراتيجية للمحميات ، تأتى من كونها تتضمن خطه خاصة بكل محمية و أساليب تطويرها بالإضافة للإستفادة من الموارد الطبيعية بالمحميات بشكل لا يضر بأصول المحمية مع مراعاة الخطة الاستثمارية سابقة الاعداد الخاصة بالمحميات الطبيعية .

كذلك تضمنت الخطة النظر فى الحدود الحالية لبعض المحميات لتقليل النزاعات مع انشطة اخرى لا تتناسب مع الحماية على ان تكون تلك الانشطة موجودة قبل اعلان المحمية و بما لا يضر بالموارد الطبيعية الهيكل الوظيفى الخاص بالقطاع و امكانية تعديله ليتلائم مع المهام الموكله للعاملين بالقطاع ورفع كفاءته بتلك المحميات .

أ ش أ