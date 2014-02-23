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وزيرة البيئة تبحث تطوير الهيكل الوظيفي بقطاع المحميات

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وزيرة البيئة تبحث تطوير الهيكل الوظيفي بقطاع المحميات وزيرة البيئة تبحث تطوير الهيكل الوظيفي بقطاع المحميات

الدكتورة ليلى اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة

أكدت الدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة الدولة لشئون البيئة ، أنه جارى حاليا تطوير الهيكل الوظيفى الخاص بقطاع المحميات الطبيعية وبحث امكانية تعديله ; ليتلائم مع المهام الموكله للعاملين بالقطاع ورفع كفاءته بتلك المحميات.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة ليلى اسكندر ، وزير الدولة لشئون البيئة ، مع قطاع المحميات الطبيعية بالوزارة لعرض الخطة الاستراتيجية 2014 -2020 للمحميات الطبيعية فى بحضور الدكتور عمرو السماك الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة و خبراء المحميات بالوزارة .

يهدف الاجتماع ، إلى عرض وتحليل نقاط القوى و الضعف و كذلك الرسم التوضيحى للخطة الاستراتيجية التى توضح المهام و الأنشطة التى يقوم بها قطاع المحميات خلال الفترة المحددة ، و مناقشتها على أن يتم اعتمادها بعد تعديلها و إرسالها إلى الجهات المعنية.

وقالت “اسكندر” ، إن أهمية الخطة الاستراتيجية للمحميات ، تأتى من كونها  تتضمن خطه خاصة بكل محمية و أساليب تطويرها بالإضافة للإستفادة من الموارد الطبيعية بالمحميات بشكل لا يضر بأصول المحمية مع مراعاة الخطة الاستثمارية سابقة الاعداد الخاصة بالمحميات الطبيعية .

كذلك تضمنت الخطة النظر فى الحدود الحالية لبعض المحميات لتقليل النزاعات مع انشطة اخرى لا تتناسب مع الحماية على ان تكون تلك الانشطة موجودة قبل اعلان المحمية و بما لا يضر بالموارد الطبيعية الهيكل الوظيفى الخاص بالقطاع و امكانية تعديله ليتلائم مع المهام الموكله للعاملين بالقطاع ورفع كفاءته بتلك المحميات .

أ ش أ

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