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رفض دعوى حبس وعزل وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

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رفض دعوى حبس وعزل وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي رفض دعوى حبس وعزل وزير الداخلية لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي

وزير الداخلية

قضت محكمة جنح عابدين اليوم الأحد، برئاسة المستشار امير عاصم وامانة سر عادل خنفى بعدم قبول الدعوى ، التي تطالب بحبس وعزل وزير الداخلية ورئيس صندوق تحسين ورعاية الضباط لامتناعهم عن تنفيذ حكم قضائى صادر لأحد الأشخاص.
> وذلك لعدم اعلانه على محل اقامته.
> وجاء بصحيفة الدعوى أنه في تاريخ 27 مايو 2009 صدر حكم لصالح مقيم الدعوى رقم 645 لسنة 2008 من محكمة جنوب القاهرة مدنى، وألزمت المحكمة المعلن إليهم بتعويض مقيم الدعوى بـ 200 ألف جنيه، إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم، وعليه أقيمت الدعوى.

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