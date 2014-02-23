الزمالك يؤجل مؤتمر توقيع ميدو بسبب الشرطة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده يوم الأحد والذي سيشهد توقيع أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للفريق على عقود توليه المسؤولية رسميا لمدة موسمين ونصف.

ويستعد الزمالك لمواجهة اتحاد الشرطة يوم الأثنين، مما دعا إدارة النادي لتأجيل المؤتمر الصحفي لما بعد المباراة.

وتضارب موعد المؤتمر مع المحاضرة الفنية للاعبي الزمالك، وحرصا على عدم قطع تركيز الفريق قبل مواجهة الشرطة، قرر مجلس الإدارة تأجيل المؤتمر الصحفي ليوم الثلاثاء في تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت القاهرة بمقر النادي.

الزمالك يبحث عن ثلاث نقاط هامة لتجعله يتخطى الإسماعيلي في وصافة جدول المجموعة الثانية التي يتصدرها بتروجيت.