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قذيفة شمسية بطول 20 كرة أرضية سبب موجة الحرارة الأخيرة

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قذيفة شمسية بطول 20 كرة أرضية سبب موجة الحرارة الأخيرة قذيفة شمسية بطول 20 كرة أرضية سبب موجة الحرارة الأخيرة

لهيب قذفته الشمس بطول 20 كرة أرضية

انطردت ، يوم الإثنين الماضي ، مقذوفة من الشمس حزمة هائلة من لهيبها الناري، طولها يعادل صفا من 20 كرة أرضية مجتمعة، وبسرعة مليونين و700 ألف كيلومتر بالساعة، وأحدثت تغيّرات مناخية جعلت شتاء الأرض يبدو صيفاً هذه الأيام بعدد من الدول، خصوصا في القارة الأوروبية ودول عربية مجاورة.
> كانت، وما تزال، عاصفة شمسية اخترقت الميزان العادي للطقس، ومعها ارتفعت الحرارة ، الأمر الذي ما شجع كثيرين على النزول إلى البحر للسباحة وقت الشتاء، وتم التقاط موجات راديو قصيرة في جميع أنحاء العالم لصوت صدر عنها شبيه الى حد كبير بزئير الأسد، وأقوى من صوت صدر في أوائل 2012 عن عاصفة شمسية سجلته “ناسا” الفضائية الأميركية وغيرها في تعرضه “العربية.نت”
> نقلت  وكالات أنباء عن “ناسا الفضائية” وهيئات علمية أخرى ، أن ما حدث وبلغ الأرض، كان “عاصفة مغناطيسية متوسطة القوة ناتجة عن تحرر البلازما والرياح الشمسية المنطلقة من الثقوب الإكليلية للشمس، وأن خبراء في مراكز عدة للجيوفيزياء التطبيقية ذكروا أن مستوى ما وصل للأرض كان 6 درجات” بحسب ما ورد في موقع “روسيا اليوم” الخميس الماضي.

يُذكر أن الجمعية الفلكية بجدة ، سبق وأعلنت  ملحوظة علمية مفادها ، أن عددا من البقع الشمسية ينتظم في خط مستقيم على خط استواء الشمس، وأن إحداها ازدادت في الحجم وفي غاية النشاط” . العربية . نت

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