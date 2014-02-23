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مرور المنوفية تكثف حملاتها لضبط الدراجات النارية بدون ترخيص

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مرور المنوفية تكثف حملاتها لضبط الدراجات النارية بدون ترخيص مرور المنوفية تكثف حملاتها لضبط الدراجات النارية بدون ترخيص

اعرب اهالى مدينة شبين الكوم ،عن إرتياحهم للحملات المرورية التى تشنها المديرية لضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية وفقا لتوجيهات وزير الداخلية .
> وأبدى أحد المواطنين الذى كان يقوم بترخيص إحدى الموتوسيكلات بعد ضبطه لعدم وجود لوحات معدنية عن سعادته بهذه الحملات لضبط الخارجين عن القانون والارهاب والمتعدين على افراد الشرطة بعد تكرار الهجوم عليهم .

وأضاف أنه لا يوجد تعقيد فى اجراءات الترخيص مرة أخرى ولكن المشكلة تتمثل فى الزحام من المواطنين الذى يتوافدون للترخيص .

يذكر أن إدارة مرور المنوفية تشن حملات مكثفة لضبط الدراجات النارية بدون لوحات معدنية حيث تم ضبط نحو 1326 موتوسيكل خلال 21 يوم من بدء الحملة بمركز شبين الكوم والالاف من الدراجات بمراكز المحافظة والتى يتم حصرها لأعادة ترخيصها .

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