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مصدر قضائى: "الاستئناف" تدرس زيادة عدد الدوائر لاستيعاب قضايا الإرهاب

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مصدر قضائى: "الاستئناف" تدرس زيادة عدد الدوائر لاستيعاب قضايا الإرهاب مصدر قضائى: "الاستئناف" تدرس زيادة عدد الدوائر لاستيعاب قضايا الإرهاب

أكد مصدر قضائى بمحكمة استئناف القاهرة، أن المحكمة تدرس زيادة عدد دوائر الإرهاب لتوزيعها على أكاديمية الشرطة، ومعهد الأمناء بـ"طرة" لاحتواء جلسات محاكمة أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، ويأتى على رأسها مجزرة كرداسة المتهم فيها 188 إخوانيا والخطة رابعة والمتهم فيها 51 من أعضاء الجماعة.

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن دوائر الإرهاب الـ9 تنظر جميعها عدة قضايا مختلفة منها اتهام المعزول مرسى وباقى قيادات الجماعة فى قضايا التخابر واقتحام سجن وادى النطرون، مشيرا إلى أن هذا يزيد من الضغط والأعباء على القضاة المكلفين بنظر القضايا وإصدار أحكام فيها.

كان المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، قد صرح مسبقا بأن المحكمة تدرس إنشاء محاكم جديدة لاستيعاب نظر قضايا الإرهاب.

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