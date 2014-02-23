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عباس شومان: الأزهر يقوم بدوره تجاه جميع المسلمين فى الداخل والخارج

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عباس شومان: الأزهر يقوم بدوره تجاه جميع المسلمين فى الداخل والخارج عباس شومان: الأزهر يقوم بدوره تجاه جميع المسلمين فى الداخل والخارج

بحث الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، وشمس الرحمن فروتان مستشار رئيس جمهورية أفغانستان للشئون الدينية، دعم الترابط العلمى والدعوى بين الأزهر الشريف، والمؤسسات التعليمية والدينية بأفغانستان.

وأكد وكيل الأزهر، أن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وجه جميع المسئولين بالأزهر للعمل على تلبية كافة احتياجات أبناء المسلمين فى كافة أنحاء العالم، مؤكدا اهتمام الأزهر بأمر جميع المسلمين، وتألمه لما يحدث من انتهاكات لهم فى بعض الدول مثل أفريقيا الوسطى ومينامار.

وأشار د. شومان، إلى دور الأزهر الدعوى، وأنه يقوم بواجبه تجاه جميع المسلمين فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى دوره تجاه غير المسلمين، لأنه يقوم بخدمة الرسالة الإنسانية النابعة من تعاليم الإسلام، والتى تسعى لنشر السلام والأمن والتقدم والرخاء, مؤكدا أن هذا الدور يجب أن تتبعه عدة أدوار من الجهات المختلفة، فالأزهر أدان ما يحدث فى فلسطين ومينامار وأفريقيا الوسطى، ولكن يجب على الدول الإسلامية أن تتحرك وتقوم باستدعاء سفراء الدول التى يتعرض فيها المسلمون للانتهاكات حتى يتوقف العنف.

وأوضح د.شومان، أن الأزهر سيطلق قناته الفضائية قريبا وسنعمل على ألا تكون دينية بحتة، كما يتصورها البعض، ولكننا سنحاول أن نقدم من خلالها التوجيهات الشرعية التى تتعرض لقضايا المجتمع الإسلامى، وتعالج السلبيات من خلال منهج التدرج وقبول الآخر.

وشدد وكيل الأزهر على أن الدول الإسلامية تمتلك مقومات القوة، لكنها لا تدرك ذلك بل امتثلت بما أملى الاستعمار به عليها، وانشغلت بمشاكلها الداخلية، وهو الأمر الذى يجب أن نفيق منه ونبدأ بالتعامل مع قضايانا المصيرية من منطق القوة.
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مصر 365