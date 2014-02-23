نبيل العربى: قرار مجلس الأمن أمس بشأن سوريا جاء بالإجماع

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم "الأحد" الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، متوجها إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبى للمشاركة فى مؤتمر، حول إدارة الأزمات والطوارئ تحت شعار "الاستعداد والاستجابة مسئولية الجميع.. مجتمع جاهز".

وقال العربى فى تصريح له قبل مغادرته مطار القاهرة، إنه سيتحدث خلال المؤتمر عن خبرة جامعة الدول العربية، فى هذا الصدد، كما سيلتقى على هامش المؤتمر عددا من المسئولين الإماراتيين.

وحول الأزمة السورية، أكد العربى أن هناك اتصالات بينه وبين سكرتير عام الأمم المتحدة "بان كى مون"، و"الأخضر الإبراهيمى"، المبعوث العربى والدولى إلى سوريا بهذا الصدد.. موضحا أن صدور قرار مجلس الأمن بشأن الوضع الإنسانى فى سوريا بالأمس "السبت" جاء بالإجماع بين كل الدول دون اعتراض من أحد وهذا يعد بداية طيبة.

وأضاف العربى، أن لهذا القرار أهمية خاصة لأن الشعب السورى يعانى بشدة من سوء حالة الطقس ونقص الغذاء والماء والدواء، بالاضافة إلى عدم وجود تعليم للسنة الثالثة فتنفيذ هذا القرار سيحدث تغيير فى الناحية الإنسانية، وهذا يعد بداية اتفاق دولى وبناء عليه يمكن التوصل إلى إيجاد تسوية سياسية.