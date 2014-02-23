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سفارة أمريكا بالقاهرة تنظم سلسلة مناقشات للصحفيين حول قضايا الإعلام

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سفارة أمريكا بالقاهرة تنظم سلسلة مناقشات للصحفيين حول قضايا الإعلام سفارة أمريكا بالقاهرة تنظم سلسلة مناقشات للصحفيين حول قضايا الإعلام

ينظم المكتب الصحفى بالسفارة الأمريكية فى القاهرة، سلسلة مناقشات بصورة دورية حول الموضوعات ذات الصلة بالإعلام. وقال بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة إن مسئولين أمريكيين بالسفارة ومتحدثين مدعوين من الخبراء فى مواضيع مختلفة من خارج السفارة سيشاركون فى إدارة هذه السلسلة.

وأضاف البيان أن المحاضرة الأولى ستركز على طريقة عمل الأمريكية، وستعقد يوم الخميس المقبل وستقدم المحاضرة وتشرف على إدارة الحديث فيها مساعدة الملحق الإعلامى بالسفارة أليكسيا برانش.

وسوف تغطى المحاضرة البنية الأساسية للكونجرس، وسوف تركز على كيفية وضع القوانين، لا سيما تلك المتصلة بتقديم المساعدات، وكيفية صياغتها وتمريرها وصولا إلى أن تصبح قوانين ملزمة، والعلاقة بين الكونجرس والبيت الأبيض. سيتضمن الحدث أسئلة وأجوبة فى نهاية الجلسة.

وأكد البيان أن الغرض من هذه المناقشات هو إعلام الصحفيين الذين يغطون شئون الولايات المتحدة حول جوانب مهمة من طريقة عمل الحكومة والمجتمع الأمريكى.

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مصر 365

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