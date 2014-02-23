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وزير النقل من دمياط: تطوير 300 مزلقان سكة حديد بتكلفة 3.4 مليار جنيه

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وزير النقل من دمياط: تطوير 300 مزلقان سكة حديد بتكلفة 3.4 مليار جنيه وزير النقل من دمياط: تطوير 300 مزلقان سكة حديد بتكلفة 3.4 مليار جنيه

زار الدكتور إبراهيم الدميرى وزير النقل والمواصلات ميناء دمياط، اليوم الأحد، يرافقه اللواء عبداللطيف منصور محافظ دمياط، واللواء بحرى مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط، واللواء بحرى إبراهيم يوسف مستشار وزير النقل البحرى.

وأكد الوزير أثناء زيارته أنه تم تطوير ما يقرب من 300 مزلقان فى إطار خطة تطوير مزلقانات السكة الحديد البالغ عددها 871 مزلقانا، بتكلفة 3.4 مليار جنيه مصرى هذا بخلاف 4500 مزلقان تعمل بصورة عشوائية.

ورفض الوزير إلغاء اتفاقية التبادل الملاحى بين وتركيا والخاصة بالتبادل التجارى بين الدول العربية والأوروبية، لأن مصر تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية طالما لا تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى.

وأضاف الدميرى أن الوزارة بصدد إنشاء طرق جديدة تربط بين مصر والدول العربية والأفريقية بطول 4 آلاف و400 كيلو متر، وذلك بهدف الخروج من الوادى الضيق واستيعاب الزيادة السكانية المتزايدة، موضحا أن ميناء دمياط تم إهماله بسبب تأخر عمليات التكريك.

كما قام الوزير ومرافقوه بمشاهدة الماكيت التاريخى لمراحل إنشاء الميناء، وكذلك توقيع عقد التكريك وزيارة غرفة الملاحة البحرية والميناء النهرى، كما قام الوزير بزيارة تفقدية إلى منطقة الخدمة البحرية ورصيف 16 بالميناء ومبنى خدمة العملاء الجديد ومبنى الإدارة الآلية لافتتاح التشغيل التجريبى لمشروع تحديث منظومة المعلومات بالإدارة الآلية.

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مصر 365

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