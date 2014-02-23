أخبار عاجلة

«مورينيو»:سأخوض مباريات «البريميرليج» بالاحتياطيين في حالة واحدة -
«نيمار» يتفوق على «ميسي وإنريكي» ويدخل تاريخ برشلونة -
الأخبار - شكري : زيارة الرئيس السيسى لواشنطن فرصة مهمة لوضع رؤية مشتركة للعلاقات بين البلدين -
صورة.. طرائف التسوق الإلكتروني.. صدمة شاب اشترى "تيشرت" فوصلته مفاجأة -
الأخبار- السيسى يؤكد أهمية دور المصريين بالخارج فى نقل الصورة الحقيقة لما يحدث فى مصر -
النيابة الإدارية: فتح تحقيق عاجل في ضبط مدرس بالبحر الأحمر بـ53 لفافة هيروين -
توافد العشرات من قضاة مجلس الدولة على عمومية مناقشة "قانون السلطة القضائية" -
بعد معركة مسلحة في "نخل".. ضبط اثنين محكوم عليهم بالمؤبد في شمال سيناء -
السجن المؤبد لـ4 متهمين لاتهامهم بحيازة مفرقعات والانضمام لجماعة إرهابية -
المشدد 5 سنوات لـ 17 متهمًا و3 سنوات لحدث في أحداث شغب "طلعت حرب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الصيادلة": الصحة" تبحث تحريك أسعار أدوية قطاع الأعمال بسبب خسارتها

Google+ Print
"الصيادلة": الصحة" تبحث تحريك أسعار أدوية قطاع الأعمال بسبب خسارتها "الصيادلة": الصحة" تبحث تحريك أسعار أدوية قطاع الأعمال بسبب خسارتها

كشف الدكتور محمد عبد الجواد نقيب الصيادلة، عن قيام وزارة الصحة ببحث تحريك الأدوية التى تنتجها شركات قطاع الأعمال وذلك لكونها تحقق خسائر كبرى فى أكثر من 800 صنف دوائى من إجمالى 1200 صنف.

وأوضح النقيب، فى كلمته أمام الجمعية العمومية الطارئة اليوم لصيادلة الجيزة، أن موافقة المجلس الأعلى للجامعات على اعتماد السنة التدريبية التى يقضيها الصيادلة كسنة امتياز أسوة بالأطباء، معناه مساواة الصيادلة بأطباء الأسنان وهو ما يجعل الصيادلة يحصلون على 550 % حوافز وفقا لقانون تنظيم المهن الطبية.

وأضاف نقيب الصيادلة، أن وزيرة الصحة وافقت على نقل العهدة لغير الصيادلة، كما أصدرت قرارا بذلك وأرسلته إلى مديريات الشئون الصحية بالمحافظات.

وحول ملف الضرائب، قال: "اتفقنا مع الضرائب على نسبة مقبولة من الطرفين دون أن يذكرها"، مشيراً إلى أن النقابة بصدد إعداد اتفاقية عادلة، تؤسس لمحاسبة واضحة، مطالبا الصيادلة باستمرار فاعلياتهم التصعيدية حتى الحصول على القرارات التنفيذية، وحذر الصيادلة من كتابة إقراراتهم الضريبية إلا بعد صياغة الاتفاقية الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط دخل الصيدلى 220 جنيها فى الشهر.

ونفى نقيب الصيادلة أن يكون الإخوان مسيطرين على نقابة الصيادلة ويستغلونها فى الإضرابات للضغط على .

من جانبه أكد الدكتور محمد عبد الحليم، نقيب صيادلة الجيزة، أن النقابة تهدف إلى صياغة خطة لتحسين أوضاع أكثر من 50% من الصيدليات الأهلية، لتعرضها لمخاطر كبرى تهدد بإغلاقها وإفلاسها مثل عدم المحاسبة الضريبية العادلة واستمرار أزمات الأدوية منتهية الصلاحية.

وأوضح، أن مشاكل الأدوية المنتهية تمثل آفة كبيرة لها تأثيرات سلبية على المهنة، وكشف عن تعرض كثير من الصيادلة للحبس بسبب تراكم الأدوية منتهية الصلاحية فى الصيدليات مطالبا بضرورة إقرار اتفاقية عادلة للمحاسبة الضريبية.

بدوره، طالب الدكتور مجدى السيد وكيل نقابة صيادلة الجيزة بضرورة رفع هامش ربح الصيدلى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

الحكومة توافق على قانون التأمين الصحي الشامل

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

رئيس بحوث «الاقتصاد السمكي»: رفع أسعار الأسماك «أزمة مفتعلة»

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

الغرف التجارية: الأورومتوسطي بداية شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم