بلاغ للنائب العام يتهم “باسم يوسف” بإهانة الجيش

تقدمت فريدة العزازى سيدة أعمال وصاحبة شركة “ستار ميوزك” للإنتاج الفنى ببلاغ للنائب العام العام المستشار هشام بركات ضد الإعلامى “الساخر” باسم يوسف مقدم برنامج “البرنامج” يتهمه بإهانة الجيش المصرى .

وتضمن البلاغ رقم 3575 عرائض النائب العام أن الإعلامى باسم يوسف فى حلقتة سابقة لة بتاريخ 7فبراير تطاول على إرادة الشعب المصرى ،وقام بإهانة الجيش المصرى والسخرية من رئيس الحمهورية .

كما قام أيضاً بالسخرية من مقدمة البلاغ واستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام ،واتهمت فريدة العزازى مقدمة البلاغ مالك قناة “mbc مصر” الذى سمح لباسم يوسف الظهور على شاشة القناة والاستهزاء بالرموز الوطنية .

وطالبت مقدمة البلاغ من المستشار هشام بركات سرعة فتح التحقيق مع باسم بوسف من ما بدر منة من مخالفات للقانون وأيضاً إيقاف البرنامج ومحاسبة كل العاملين به واستدعاء مالك القناة وتقديمهم للقضاء بتهمة الاتفاق على إهانة المشير عبد الفتاح السيسى.