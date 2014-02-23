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سعد الدين إبراهيم: شفيق سيعود خلال أيام

  • مصر
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قال الدكتور سعد الدين إبراهيم، رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، الأحد، إنه سيزو قطر، مساء الأحد، لمعرفة حقيقة الوضع عن كثب فيما يتعلق بالعلاقات مع ، وأن الزيارة استكشافية لمعرفة موقف القطريين شعباً وحكومة من مصر وشعبها.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن هذه الزيارة مبادرة شخصية منه، ولا علاقة لها بأي مسؤول في مصر، وأنه سيقوم بالزيارة بمفرده، وستستمر لمدة يومين، ثم يتوجه بعدها للإمارات لمدة يومين آخرين. حيث سيلتقي الفريق أحمد شفيق، الذي أخبره في آخر اتصال بينهما أنه سيعود لمصر نهاية فبراير الجاري.

وأشار إلى أن وسائل الإعلام عرضت صورة قد تكون خاطئة بشكل كبير عن حقيقة الشعب والحكومة القطرية، لذلك أراد أن يتوجه بنفسه لمعرفة الحقيقة عن كثب، وأنه يريد التأكد من معلومات مفادها أن قطر أمرت قيادات من جماعة الإخوان المسلمين بالابتعاد عن الدوحة، وتساعدهم من أجل الإقامة في أوروبا، إلى جانب التأكد من حقيقة التضييق على خطب الدكتور يوسف القرضاوي.

وأوضح أن الأخير سهّل لنحو 15 قيادياً بالجماعة التواجد والتغلغل في المجتمع القطري منذ أربعين عاماً، وأن قيادات الجماعة في قطر هم من يمولونها، حيث لا معلومات لديه حول تمويل القطرية للجماعة.

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